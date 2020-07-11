Третья тренировка Гран-при Штирии официально отменена

Третья тренировка Гран-при Штирии была официально отменена, сообщает пресс-служба Формулы-1. Причиной отмены тренировки стал обрушившийся на Шпильберг сильный дождь.



Напомним, ранее из-за ливня была досрочно остановлена гонка Формулы-3, по результатам которой пилоты получили только половину очков — было пройдено лишь 14 кругов из 25 запланированных.

Судьба квалификации пока неизвестна.

Ранее гоночный директор ФИА Майкл Маси сообщил, что перенесена может быть и квалификация. В случае если ливень не прекратится, заезды могут быть перенесены на утро воскресенья, а в случае если 12 июля квалификацию провести не удастся, стартовая решётка будет сформирована по итогам второй тренировки, лучшим в которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.