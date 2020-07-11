Ферстаппен: на сухой трассе у нас будут хорошие шансы на победу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Штирии Формулы-1, по итогам которой ему удалось показать второй результат. Нидерландец остался доволен сессией и отметил, что на сухой трассе у него также будут шансы на победу.

«Хорошая квалификация. В третьем сегменте дождь усилился и нам пришлось бороться в очень влажных условиях. Думаю, вторая позиция — хороший результат, а посуху у нас будет хорошие шансы на победу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Поул на Гран-при Штирии завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. С третьей позиции старт примет Карлос Сайнс на «Макларене».

Напомним, на первом этапе чемпионата Ферстаппен сошёл с дистанции и пока не заработал ни одного очка в сезоне-2020.