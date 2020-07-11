Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен: на сухой трассе у нас будут хорошие шансы на победу

Ферстаппен: на сухой трассе у нас будут хорошие шансы на победу
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Штирии Формулы-1, по итогам которой ему удалось показать второй результат. Нидерландец остался доволен сессией и отметил, что на сухой трассе у него также будут шансы на победу.

«Хорошая квалификация. В третьем сегменте дождь усилился и нам пришлось бороться в очень влажных условиях. Думаю, вторая позиция — хороший результат, а посуху у нас будет хорошие шансы на победу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Поул на Гран-при Штирии завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. С третьей позиции старт примет Карлос Сайнс на «Макларене».

Напомним, на первом этапе чемпионата Ферстаппен сошёл с дистанции и пока не заработал ни одного очка в сезоне-2020.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020