Сайнс прокомментировал завоевание третьего места в квалификации Гран-при Штирии

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал удачное выступление в квалификации Гран-при Штирии, по итогам которой испанцу удалось показать третий результат.
«Очень счастлив, что занял третье место в квалификации впервые в карьере. Это прекрасное чувство, особенно с учётом того, что эта квалификация, наверное, была самой сложной в жизни. Просто сумасшествие, сколько сегодня было аквапланирования.
Гоночный темп машины лучше, чем мы думали, так что в завтрашний день вступаем с уверенностью в своих силах. Позади меня стартуют Валттери Боттас и Александер Албон, так что в первые несколько кругов мне будет непросто. Но надеюсь, что найду свой темп", — приводит слова Сайнса BBC.
Отметим, пилоты «Макларена» во второй раз кряду попадают в топ-3 по итогам квалификации. На Гран-при Австрии третье место в квалификации завоевал Ландо Норрис.
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