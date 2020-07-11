Леклер вызван к стюардам из-за инцидента с Квятом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вызван к стюардам Гран-при Штирии. Причиной тому стал инцидент во втором сегменте квалификации. В одном из эпизодов монегаск блокировал гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята. Кроме этого, Леклер пересёк контрольную линию под красными флагами.

Кроме Леклера к стюардам вызван гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен и пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Райкконен также позволил себе пересечь контрольную линию под красными флагами, а мексиканец совершил обгон под жёлтыми флагами, сообщает пресс-служба ФИА.

Напомним, Кими Райкконен и Серхио Перес не смогли даже пробиться во второй сегмент квалификации, заняв шестнадцатое и семнадцатое место соответственно. Что касается Леклера, то он примет старт с одиннадцатой позиции. Поул на Гран-при Штирии завоевал Льюис Хэмилтон.