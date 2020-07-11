Феттель: мы не могли заставить шины работать

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Штирии, по итогам которой он стал десятым. По словам немца, он не смог «заставить шины работать».

«Это квалификация была для нас очень тяжёлой. Мы просто не могли заставить шины работать. Нужно понять, что произошло. В конце второго сегмента и на протяжении третьего я часто сталкивался с аквапланированием.

Квалификация не была идеальной, но мы должны удостовериться, что извлекли из неё максимум уроков, которые пригодятся нам в другие дождевые дни. Завтра мы будем сражаться и испробуем всё", — приводит слова Феттеля GPblog.

На Гран-при Австрии Феттель показал в квалификации одиннадцатое время, а в ходе гонки отыграл лишь одну позицию и финишировал десятым.