Квят прокомментировал инцидент с Леклером, из-за которого монегаск вызван к стюардам

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об инциденте, который произошёл во время второго сегмента квалификации Гран-при Штирии Формулы-1 между ним и гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером. По словам россиянина, монегаск действительно его блокировал. Вместе с тем Квят подчеркнул, что это случилось не на его лучшем круге.

«Кажется, он заблокировал меня на одном из моих кругов, но не думаю, что это был мой лучший круг. Большего о произошедшем вспомнить не могу. Очень занятная сессия, но видимость была просто ужасной», — приводит слова Квята Autosport.

Отметим, что монегаск вызван к стюардам за инцидент с участием Даниила Квята. Напомним, по итогам квалификации Шарль показал одиннадцатое время.