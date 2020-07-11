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Квят прокомментировал инцидент с Леклером, из-за которого монегаск вызван к стюардам

Квят прокомментировал инцидент с Леклером, из-за которого монегаск вызван к стюардам
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об инциденте, который произошёл во время второго сегмента квалификации Гран-при Штирии Формулы-1 между ним и гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером. По словам россиянина, монегаск действительно его блокировал. Вместе с тем Квят подчеркнул, что это случилось не на его лучшем круге.

«Кажется, он заблокировал меня на одном из моих кругов, но не думаю, что это был мой лучший круг. Большего о произошедшем вспомнить не могу. Очень занятная сессия, но видимость была просто ужасной», — приводит слова Квята Autosport.

Отметим, что монегаск вызван к стюардам за инцидент с участием Даниила Квята. Напомним, по итогам квалификации Шарль показал одиннадцатое время.

Леклер вызван к стюардам из-за инцидента с Квятом
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