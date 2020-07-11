Квят — о квалификации Гран-при Штирии: получилось не так хорошо, как могло бы

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Штирии Формулы-1, по итогам которой он показал четырнадцатое время. По словам россиянина, всё могло сложиться и лучше.

«Это получилось не так хорошо, как могло бы. После первого сегмента всё было неплохо, но во втором сегменте мне не удавалось сделать следующий шаг и я много скользил. Это была первая дождевая сессия за долгое время. Кажется, я неплохо пилотировал, но этого было недостаточно.

Недоволен результатом, но сделал всё что мог. Что касается завтрашнего дня, то не знаю, чего ожидать. Мне нужно провести чистую гонку, тогда, надеюсь, получится набрать очки. Если представится возможность, сделаю всё, чтобы ею воспользоваться, — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».