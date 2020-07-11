Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гасли заявил, что мог бы занять в квалификации Гран-при Штирии даже пятое место

Гасли заявил, что мог бы занять в квалификации Гран-при Штирии даже пятое место
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Штирии. Француз доволен сессией, по итогам которой оказался восьмым. При этом из-за штрафа Ландо Норриса Гасли примет старт с седьмой позиции.

«Очень доволен сегодняшним днём. Впервые в сезоне пробился в третий сегмент, и речь идёт только о втором Гран-при сезона. Было весело пилотировать в таких погодных условиях. Было сложно, но я получил удовольствие и повысил наши шансы. Жаль, на последнем круге появились жёлтые флаги, если бы не это, думаю, мог отыграть 0,2–0,3 секунды и, возможно, занял бы пятое место.

Как бы то ни было, мы можем быть довольны результатом, тем более буду стартовать с седьмой позиции. Завтра нас ждут совершенно иные условия, но мы будем готовы к битве и борьбе за очки», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020