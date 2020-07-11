Гасли заявил, что мог бы занять в квалификации Гран-при Штирии даже пятое место

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Штирии. Француз доволен сессией, по итогам которой оказался восьмым. При этом из-за штрафа Ландо Норриса Гасли примет старт с седьмой позиции.

«Очень доволен сегодняшним днём. Впервые в сезоне пробился в третий сегмент, и речь идёт только о втором Гран-при сезона. Было весело пилотировать в таких погодных условиях. Было сложно, но я получил удовольствие и повысил наши шансы. Жаль, на последнем круге появились жёлтые флаги, если бы не это, думаю, мог отыграть 0,2–0,3 секунды и, возможно, занял бы пятое место.

Как бы то ни было, мы можем быть довольны результатом, тем более буду стартовать с седьмой позиции. Завтра нас ждут совершенно иные условия, но мы будем готовы к битве и борьбе за очки», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».