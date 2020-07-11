Шварцман одержал первую в карьере победу в Формуле-2 и возглавил общий зачёт

Пилот программы SMP Racing, воспитанник Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, одержал победу в первой гонке Ф-2 на втором этапе чемпионата. Второе место досталось Юки Цуноде, тройку лучших замкнул Чжоу Гуаньюй, которого Шварцман обогнал после пит-стопа в борьбе за лидерство.



Это первая победа Шварцмана в карьере в Формуле-2. Благодаря этому успеху он возглавил общий зачёт. Отметим, что его напарник по команде Мик Шумахер финишировал четвёртым.

Никита Мазепин финишировал четырнадцатым и снова не набрал очки. Артём Маркелов выбыл из гонки ещё до старта, вылетев на прогревочном круге.

Формула-2. Австрия. Первая гонка

1. Роберт Шварцман (Prema) — 36 кругов

2. Юки Цунода (Carlin) +1,5

3. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +18,2

4. Мик Шумахер (Prema) +18,3

5. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) +20,7

6. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) +22,2

7. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) +24,7

8. Дэниел Тиктум (DAMS) +28,8

9. Джек Эйткен (Campos Racing) +31,7

10. Шон Гелаэл (DAMS) +32,1...

14. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) +42,9...

22. Артём Маркелов (HWA Racelab) — не стартовал.