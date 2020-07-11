Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шварцман одержал первую в карьере победу в Формуле-2 и возглавил общий зачёт

Шварцман одержал первую в карьере победу в Формуле-2 и возглавил общий зачёт
Авто / Младшие серии 0

Пилот программы SMP Racing, воспитанник Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, одержал победу в первой гонке Ф-2 на втором этапе чемпионата. Второе место досталось Юки Цуноде, тройку лучших замкнул Чжоу Гуаньюй, которого Шварцман обогнал после пит-стопа в борьбе за лидерство.

Это первая победа Шварцмана в карьере в Формуле-2. Благодаря этому успеху он возглавил общий зачёт. Отметим, что его напарник по команде Мик Шумахер финишировал четвёртым.

Никита Мазепин финишировал четырнадцатым и снова не набрал очки. Артём Маркелов выбыл из гонки ещё до старта, вылетев на прогревочном круге.

Формула-2. Австрия. Первая гонка

1. Роберт Шварцман (Prema) — 36 кругов
2. Юки Цунода (Carlin) +1,5
3. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +18,2
4. Мик Шумахер (Prema) +18,3
5. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) +20,7
6. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) +22,2
7. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) +24,7
8. Дэниел Тиктум (DAMS) +28,8
9. Джек Эйткен (Campos Racing) +31,7
10. Шон Гелаэл (DAMS) +32,1...
14. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) +42,9...
22. Артём Маркелов (HWA Racelab) — не стартовал.

Формула-2 2020. Этап 2, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка 1 (36 кругов)
11 июля 2020, суббота. 18:40 МСК
Окончено
1
Роберт Шварцман
Prema Racing
2
Юки Цунода
Carlin
3
Чжоу Гуаньюй
UNI-Virtuosi Racing
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020