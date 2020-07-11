Эггинтон: Квят не смог проехать чистый круг в нужный момент

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Штирии Формулы-1 для своих пилотов, отметив, что Даниилу Квяту не удалось прибавить в нужный момент.

«Сегодня получили возможность узнать побольше о работе нашей машины в условиях дождя. Сложный вызов, но мы были конкурентоспособными и собрали много полезной информации. Первый сегмент прошёл без проблем. Но во втором, к сожалению, Даниил не смог проехать чистый круг в нужный момент и не пробился в третий сегмент.

С другой стороны, Пьер прогрессировал и был очень конкурентоспособным в третьем сегменте и завоевал хорошую стартовую позицию. Обновления, похоже, оправдали наши ожидания. С нетерпением ждём гонки", — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, Пьер Гасли примет старт с седьмой позиции, Даниил Квят — с четырнадцатой.