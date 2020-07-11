Бинотто: новинки «Феррари» не показали на трассе своей ценности
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слабые результаты команды в квалификации Гран-при Штирии.
«Очень разочаровывающий день. В двух квалификационных сессиях, пусть и в разных условиях, мы не были конкурентоспособными не только по сравнению с нашими ближайшими соперниками последних лет, но и с другими конкурентами, которые до вчерашнего дня в основном были позади нас. Мы работали очень упорно, чтобы раньше запланированного привезти сюда новинки, но они не показали на трассе своей ценности. Нужно выяснить, почему, и изменить положение вещей, которое просто недостаточно хорошо для команды по имени „Феррари“. Мы не должны кипятиться, но не можем игнорировать факты», — приводит слова Бинотто The Race.
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