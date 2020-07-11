Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто: новинки «Феррари» не показали на трассе своей ценности

Бинотто: новинки «Феррари» не показали на трассе своей ценности
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слабые результаты команды в квалификации Гран-при Штирии.

«Очень разочаровывающий день. В двух квалификационных сессиях, пусть и в разных условиях, мы не были конкурентоспособными не только по сравнению с нашими ближайшими соперниками последних лет, но и с другими конкурентами, которые до вчерашнего дня в основном были позади нас. Мы работали очень упорно, чтобы раньше запланированного привезти сюда новинки, но они не показали на трассе своей ценности. Нужно выяснить, почему, и изменить положение вещей, которое просто недостаточно хорошо для команды по имени „Феррари“. Мы не должны кипятиться, но не можем игнорировать факты», — приводит слова Бинотто The Race.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020