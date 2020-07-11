Шварцман получил победный трофей от передвижной тумбочки
Организаторы второго австрийского этапа Формулы-2 провели необычную церемонию подиума, чей протокол был разработал с учётом сохраняющейся пандемии коронавируса. Победитель основной гонки на «Ред Булл Ринге» Роберт Шварцман, а также поднявшиеся с ним на подиум Юки Цунода и Чжоу Гуаньюй не получили трофеи от почетных гостей или представителей организаторов. Призы приехали к гонщикам на передвижных тумбочках на радиоуправлении. Вероятно, такие тумбочки будут использованы в воскресенье и во время подиумной церемонии Формулы-1.
Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-2.
После победы в основной гонке в Австрии Шварцман лидирует в общем зачёте Формулы-2.
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