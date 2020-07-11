Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шварцман получил победный трофей от передвижной тумбочки

Шварцман получил победный трофей от передвижной тумбочки
Авто / Младшие серии 0

Организаторы второго австрийского этапа Формулы-2 провели необычную церемонию подиума, чей протокол был разработал с учётом сохраняющейся пандемии коронавируса. Победитель основной гонки на «Ред Булл Ринге» Роберт Шварцман, а также поднявшиеся с ним на подиум Юки Цунода и Чжоу Гуаньюй не получили трофеи от почетных гостей или представителей организаторов. Призы приехали к гонщикам на передвижных тумбочках на радиоуправлении. Вероятно, такие тумбочки будут использованы в воскресенье и во время подиумной церемонии Формулы-1.

Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-2.

После победы в основной гонке в Австрии Шварцман лидирует в общем зачёте Формулы-2.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020