Видео: победный финиш и подиум Роберта Шварцмана

Пресс-служба Формулы-2 опубликовала видеоролик с событиями на финише основной гонки Ф-2 в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг». В ролике показан победный финиш российского гонщика академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана и его переговоры по радио с командой. Во второй части видео показана подиумная церемония с участием Шварцмана, а также вошедшими с ним в тройку лучших Юки Цунодой и Чжоу Гуаньюем.

Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-2.

После победы в основной гонке в Австрии Шварцман лидирует в общем зачёте Формулы-2.