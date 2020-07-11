«Ничего необычного». Феттель опроверг, что в интервью 16 июля сделает важное заявление

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель опроверг слухи о том, что 16 июля он сделает «важное заявление». По словам немца, его ждёт обычное интервью, всё остальное — слухи и преувеличение.

«Всё, что говорят — неправда. Вообще-то, интервью со Sky Sports планировалось в Австрии. Мы вынуждены были от него отказаться в пользу ORF и перенесли его в Венгрию. Об этом мы и говорили с Брандлом, ничего больше. Всю эту историю немного преувеличили. В целом, в интервью нет ничего необычного. Суть в том, что сейчас в паддок не пускают пишущих журналистов и мы общаемся только с телевизионщиками», — приводит слова Феттеля F1-Insider.

Ранее предполагалось, что в интервью 16 июля Феттель может объявить об уходе из спорта. Напомним, что по завершении сезона-2020 он покинет «Феррари». Себастьян до сих пор не подписал контракт ни с одной из команд.