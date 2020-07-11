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Расселл нацелился на борьбу в гонке за очки

Расселл нацелился на борьбу в гонке за очки
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Штирии. С учётом штрафа Шарля Леклера за блокировку Даниила Квята Расселл начнёт гонку 11-м.

«Ощущения были невероятные. Я выкладывался по максимум. Было очень весело. Если бы кто-то мне сказал, что мы окажемся в десятой от „Феррари“ и попадания в третий сегмент, я бы ни за что не поверил. Если бы вы сказали мне об этом две недели назад, то я бы сказал, что даже выход из Q1 будет непростым.

Да, наш результат не совсем отражает истинный темп. Но было здорово, я очень рад. Посмотрим, что мы сможем сделать сегодня. Я надеюсь, что мы сможем хотя бы удержать свои позиции. К удивлению, наша скорость на прямых выглядит довольно хорошей. Цель — очки, но нужно подождать и посмотреть», — приводит слова Расселла F1i.

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