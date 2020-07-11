Шварцман прокомментировал первую в карьере победу в Формуле-2

Российский гонщик академии «Феррари» и «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал победу в основной гонке второго австрийского этапа Формулы-2. На прогревочных кругах перед стартом у россиянина возникли технические проблемы с машиной, однако «Према» устранила их за время остановки гонки.
«Когда увидел красный флаг, почувствовал облегчение. К моменту рестарта всё было в порядке, команда устранила проблему. Я стартовал шестым и отыгрывал позиции, стараясь не слишком рисковать на очень мокрой трассе. Стратегия была отличной: после пит-стопа сумел обогнать Чжоу Гуаньюя и захватить лидерство, ну а на последних кругах пытался контролировать работу шин, при этом сражаясь с Юки Цунодой. Всё закончилось хорошо.
Не скрою, был удивлён, что оказался на верхней ступени подиума уже во второй уик-энд в столь непростой серии, как Формула-2. Хочу сильно поблагодарить команду за поддержку. Посвящаю победу папе», — приводит слова Шварцмана официальный сайт «Феррари».
- 11 июля 2020
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