Перес назвал две причины провала в квалификации Гран-при Штирии
Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Штирии Формулы-1.
«Очень досадно занять в квалификации 17-е место, потому что мы показали, что у нас хороший потенциал в этот уик-энд. Было трудно прогреть шины до рабочей температуры, но я был на хорошем круге в конце первого сегмента, когда красный флаг помешал мне улучшить.
Сделаем выводы, проанализируем данные и, надеюсь, поймём, почему не смогли сегодня реализовать свой потенциал. Всегда трудно отвоёвывать позиции, но у нас хорошая машина и мы показывали, что можем отыгрываться. Завтра будет новый день и целью станет попадание в очки», — приводит слова мексиканца пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
- 11 июля 2020
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