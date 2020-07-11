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Перес назвал две причины провала в квалификации Гран-при Штирии

Перес назвал две причины провала в квалификации Гран-при Штирии
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Штирии Формулы-1.

«Очень досадно занять в квалификации 17-е место, потому что мы показали, что у нас хороший потенциал в этот уик-энд. Было трудно прогреть шины до рабочей температуры, но я был на хорошем круге в конце первого сегмента, когда красный флаг помешал мне улучшить.

Сделаем выводы, проанализируем данные и, надеюсь, поймём, почему не смогли сегодня реализовать свой потенциал. Всегда трудно отвоёвывать позиции, но у нас хорошая машина и мы показывали, что можем отыгрываться. Завтра будет новый день и целью станет попадание в очки», — приводит слова мексиканца пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

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