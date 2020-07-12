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Гонщикам Формулы-1 грозит арест за нарушение карантина в Венгрии

Гонщикам Формулы-1 грозит арест за нарушение карантина в Венгрии
Авто / Формула-1 0

Правительство Венгрии установило жёсткие правила для гонщиков Формулы-1 и других сотрудников команд, которые будут работать на третьем этапе Ф-1 на трассе «Хунгароринг». Согласно указаниям правительства, представители Ф-1 обязаны соблюдать жёсткие карантинные меры: им разрешается находиться только на территории автодрома или в своих гостиницах. Использование общественного транспорта или такси запрещено, употреблять пищу можно лишь на трассе или в гостинице.

Формально эти меры касаются только жителей Великобритании и представителей стран, не входящих в Евросоюз, но Формула-1 посоветовала придерживаться таких мер всех, кто связан с Ф-1.

За нарушение карантина полагается штраф в размере 15 тысяч евро и/или заключение под стражу.

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