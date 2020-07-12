Феттель подтвердил, что не собирается покидать «Феррари» досрочно

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель развеял слухи о том, что он покинет «Феррари» ещё до завершения нынешнего сезона.
«Не думаю, что покину „Феррари“ досрочно. Я не собираюсь убегать. Мне есть, что доказывать, прежде всего самому себе. Именно для этого я здесь. Многие в команде в последние годы дали мне очень много и я должен им отплатить. Я даже не рассматриваю возможность досрочного ухода.
Тот факт, что я покину команду, вызов для обеих сторон. Как для меня, так и для команды. Но мне кажется, что мы попытаемся выжать из ситуации максимум", — приводит слова немца GPFans.
Напомним, по завершении сезона-2020 Феттель покинет «Скудерию». Ранее в СМИ появилась информация, что немца в ходе нынешнего сезона может заменить Антонио Джовинацци. С 2021 года место Себастьяна займёт Карлос Сайнс.
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