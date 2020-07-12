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Вильнёв получил удовольствие от работы Ферстаппена в квалификации ГП Штирии

Вильнёв получил удовольствие от работы Ферстаппена в квалификации ГП Штирии
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал квалификацию Гран-при Штирии, отметив, что получил удовольствие от пилотажа гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Отличная квалификационная сессия Льюиса Хэмилтона, но у него сильный болид. Ферстаппен же сделал попытку догнать его, но ему сложно было удерживать контроль над болидом. Льюису почти не приходилось прикладывать усилий, чтобы контролировать машину, и это говорит о том, что у него классная техника.

Часто приходится слышать, что в дождевых условиях на первый план выходит умение пилотов, но значение машины всё равно велико. Я получал удовольствие, наблюдая за работой Ферстаппена во время его последней попытки в третьем сегменте. Он поставил на кон всё и пытался выжать из болида максимум", — приводит слова канадца GPblog.

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