Появилось видео инцидента Квята с Леклером, из-за которого Шарль получил штраф
Вчера, 11 июля, на автодроме «Ред Булл Ринг» прошла квалификация Гран-при Штирии Формулы-1. По её итогам стюарды рассмотрели несколько спорных эпизодов. Один из них произошёл с участием пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. В ФИА изучили эпизод, случившийся в ходе второго сегмента квалификационной сессии.
В итоге Леклера оштрафовали на три позиции на старте за блокировку Квята. Видео этого эпизода появилось на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице Ф-1 в социальной сети. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, штраф Леклера коснулся стартовой позиции Квята. Даниил примет старт с тринадцатой позиции, Шарль — с четырнадцатой.
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