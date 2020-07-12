Квят и ещё несколько пилотов вновь не встали на колено в знак борьбы с расизмом

В преддверии Гран-при Штирии Формулы-1 участники чемпионата снова приняли участие в акции, знаменующей борьбу с расизмом. Как и в минувший уик-энд, часть гонщиков решила встать на колено, а несколько человек осталось стоять.
Среди тех, кто принял решение остаться на ногах, снова оказался пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. К нему присоединились Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Шарль Леклер («Феррари»). При этом отметим, что в церемонии не принимало участие несколько пилотов.
На Гран-при Австрии на колено также не встали Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») и Карлос Сайнс («Макларен»).
Все пилоты подчёркивали, что каждый имеет право выбирать способ выражения борьбы с расизмом.
Соответствующее фото можно посмотреть на странице «Рено» в «Твиттере».
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