Две «Феррари» сошли после столкновения на первом круге Гран-при Штирии
Старт Гран-при Штирии ознаменовался настоящей драмой для пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля. Уже в самом начале гонки они столкнулись и, повреждения, полученные в аварии, привели к сходу обоих участников инцидента.
В третьем повороте монегаск попытался атаковать Феттеля по внутреннему радиусу, Себастьян сместился в сторону Шарля, в результате чего машина последнего не только получила повреждения, но и повредила болид напарника по команде.
Фото эпизода можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
Напомним, команда «Феррари» крайне неудачно начала сезон. Себастьян Феттель в минувшей гонке набрал лишь одно очко. После двух этапов в Кубке конструкторов у «Скудерии» останется 19 очков.
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