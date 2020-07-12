Феттель: не ожидал, что Леклер попробует пойти на обгон

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с напарником по команде Шарлем Леклером на первом круге Гран-при Штирии. Феттель заявил, что не ожидал атаки со стороны монегаска.



«Я был очень удивлён. Я был внутри и не ожидал, что Шарль попробует пойти на обгон. Я был спокоен, потому что вокруг нас не было места. Машина была намного лучше, чем неделю назад, так что жаль, что нам не удалось проверить наш гоночный темп и наши обновления», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.



Напомним, гонка для обеих «Феррари» закончилась на первом круге, после столкновения между партнёрами по команде.



На момент публикации новости лидерство в гонке удерживает Льюис Хэмилтон.