Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: не ожидал, что Леклер попробует пойти на обгон

Феттель: не ожидал, что Леклер попробует пойти на обгон
Авто / Формула-1 0

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с напарником по команде Шарлем Леклером на первом круге Гран-при Штирии. Феттель заявил, что не ожидал атаки со стороны монегаска.

«Я был очень удивлён. Я был внутри и не ожидал, что Шарль попробует пойти на обгон. Я был спокоен, потому что вокруг нас не было места. Машина была намного лучше, чем неделю назад, так что жаль, что нам не удалось проверить наш гоночный темп и наши обновления», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.

Напомним, гонка для обеих «Феррари» закончилась на первом круге, после столкновения между партнёрами по команде.

На момент публикации новости лидерство в гонке удерживает Льюис Хэмилтон.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020