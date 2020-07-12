Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят финишировал 10-м

На автодроме в Шпильберге завершилась гонка второго этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Штирии. Её победителем уверенно стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас. Третьим финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который под финиш не сумел сдержать атаки финна на более свежих шинах.



Серхио Перес на последних кругах пытался обойти Александера Албона в споре за четвёртое место, но в итоге повредил переднее антикрыло и на последнем круге выпустил вперёд Ландо Норриса.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 10-м и впервые в сезоне набрал очки, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу 15-м.



Формула-1. Гран-при Штирии. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Валттери Боттас («Мерседес») +13,719

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +33,698

4. Александер Албон («Ред Булл») +44,400

5. Ландо Норрис («Макларен») +61,470

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +62,387

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +62,453

8. Даниэль Риккардо («Рено») +62,591

9. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг

10. Даниил Квят («Альфа Таури») +1 круг

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга

18. Эстебан Окон («Рено») — сход

19. Шарль Леклер («Феррари») — сход

20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход.