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Стюарды расследуют инцидент между Строллом и Риккардо на Гран-при Штирии

Стюарды расследуют инцидент между Строллом и Риккардо на Гран-при Штирии
Авто / Формула-1 0

Пилотов «Рено» и «Рейсинг Пойнт» Даниэля Риккардо и Лэнса Стролла вызвали к стюардам после финиша Гран-при Штирии. Причиной этого стал инцидент в концовке гонки между этими двумя пилотами в борьбе за шестую позицию, когда канадец атаковал австралийца, широко вышел из третьего поворота и вытеснил соперника на обочину. Напомним, в итоге Стролл закончил гонку седьмым, а Даниэль Риккардо — восьмым. Таким образом, протокол гонки второго этапа чемпионата мира пока не является окончательным и в нём могут произойти изменения.

Формула-1. Гран-при Штирии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Валттери Боттас («Мерседес») +13,719
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +33,698
4. Александер Албон («Ред Булл») +44,400
5. Ландо Норрис («Макларен») +61,470
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +62,387
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +62,453
8. Даниэль Риккардо («Рено») +62,591
9. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг
10. Даниил Квят («Альфа Таури») +1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
18. Эстебан Окон («Рено») — сход
19. Шарль Леклер («Феррари») — сход
20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход.

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