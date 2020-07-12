Стюарды расследуют инцидент между Строллом и Риккардо на Гран-при Штирии

Пилотов «Рено» и «Рейсинг Пойнт» Даниэля Риккардо и Лэнса Стролла вызвали к стюардам после финиша Гран-при Штирии. Причиной этого стал инцидент в концовке гонки между этими двумя пилотами в борьбе за шестую позицию, когда канадец атаковал австралийца, широко вышел из третьего поворота и вытеснил соперника на обочину. Напомним, в итоге Стролл закончил гонку седьмым, а Даниэль Риккардо — восьмым. Таким образом, протокол гонки второго этапа чемпионата мира пока не является окончательным и в нём могут произойти изменения.



Формула-1. Гран-при Штирии. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Валттери Боттас («Мерседес») +13,719

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +33,698

4. Александер Албон («Ред Булл») +44,400

5. Ландо Норрис («Макларен») +61,470

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +62,387

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +62,453

8. Даниэль Риккардо («Рено») +62,591

9. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг

10. Даниил Квят («Альфа Таури») +1 круг

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга

18. Эстебан Окон («Рено») — сход

19. Шарль Леклер («Феррари») — сход

20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход.