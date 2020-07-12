Боттас сохранил лидерство в личном зачёте, опережая Хэмилтона на шесть очков

На трассе «Ред Булл Ринг» завершилась гонка Гран-при Штирии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришёл Валттери Боттас, что позволило ему сохранить лидерство в общем зачёте.



В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», более чем в два раза опережая ближайших преследователей — «Макларен».



Формула-1. Общий зачёт



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 43 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 37 очков

3. Ландо Норрис («Макларен») — 26 очков

4. Шарль Леклер («Феррари») — 18 очков

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 16 очков

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 13 очков

8. Александер Албон («Ред Булл») — 12 очков

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6 очков

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 4 очка

12. Эстебан Окон («Рено») — 4 очка

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1 очко

15. Себастьян Феттель («Феррари») — 1 очко

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0 очков

18. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 80 очков

2. «Макларен» — 39 очков

3. «Рейсинг Пойнт» — 22 очка

4. «Феррари» — 19 очков

5. «Ред Булл» — 17 очков

6. «Рено» — 8 очков

7. «Альфа Таури» — 7 очков

8. «Альфа Ромео» — 2 очка

9. «Хаас» — 0 очков

10. «Уильямс» — 0 очков.