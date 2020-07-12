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Боттас сохранил лидерство в личном зачёте, опережая Хэмилтона на шесть очков

Боттас сохранил лидерство в личном зачёте, опережая Хэмилтона на шесть очков
Авто / Формула-1 0

На трассе «Ред Булл Ринг» завершилась гонка Гран-при Штирии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришёл Валттери Боттас, что позволило ему сохранить лидерство в общем зачёте.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», более чем в два раза опережая ближайших преследователей — «Макларен».

Формула-1. Общий зачёт

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 43 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 37 очков
3. Ландо Норрис («Макларен») — 26 очков
4. Шарль Леклер («Феррари») — 18 очков
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 16 очков
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 13 очков
8. Александер Албон («Ред Булл») — 12 очков
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6 очков
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков
11. Даниэль Риккардо («Рено») — 4 очка
12. Эстебан Окон («Рено») — 4 очка
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1 очко
15. Себастьян Феттель («Феррари») — 1 очко
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0 очков
18. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 80 очков
2. «Макларен» — 39 очков
3. «Рейсинг Пойнт» — 22 очка
4. «Феррари» — 19 очков
5. «Ред Булл» — 17 очков
6. «Рено» — 8 очков
7. «Альфа Таури» — 7 очков
8. «Альфа Ромео» — 2 очка
9. «Хаас» — 0 очков
10. «Уильямс» — 0 очков.

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