Стюарды не наказали Стролла за инцидент с Риккардо
Стюарды Гран-при Штирии Формулы-1 не стали продолжать расследование инцидента между канадским гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом и австралийским пилотом «Рено» Даниэлем Риккардо в концовке гонки. Стролл атаковал Риккардо по внутреннему радиусу, но широко вышел из поворота и выдавил представителя «Рено» на обочину.
Просмотрев видеоповторы атаки Стролла, стюарды посчитали это обычным гоночным инцидентом. Таким образом, Лэнс не получил наказания и сохранил за собой седьмую позицию. Даниэль Риккардо останется на восьмом месте в итоговой гоночной классификации.
Победу в гонке Гран-при Штирии одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал в гонке на 10-м месте.
- 12 июля 2020
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:55
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:39
-
17:27
-
16:59
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:11
-
15:57
-
14:23
-
13:43
-
12:57
-
12:27
-
12:00
-
11:58
-
10:49
-
09:54
-
09:00
-
02:29
-
01:18
- 11 июля 2020
-
23:15
-
23:07
-
22:41
Партнерский контент