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Стюарды не наказали Стролла за инцидент с Риккардо

Стюарды не наказали Стролла за инцидент с Риккардо
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Штирии Формулы-1 не стали продолжать расследование инцидента между канадским гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом и австралийским пилотом «Рено» Даниэлем Риккардо в концовке гонки. Стролл атаковал Риккардо по внутреннему радиусу, но широко вышел из поворота и выдавил представителя «Рено» на обочину.

Просмотрев видеоповторы атаки Стролла, стюарды посчитали это обычным гоночным инцидентом. Таким образом, Лэнс не получил наказания и сохранил за собой седьмую позицию. Даниэль Риккардо останется на восьмом месте в итоговой гоночной классификации.

Победу в гонке Гран-при Штирии одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал в гонке на 10-м месте.

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