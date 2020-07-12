Перес признан гонщиком дня на Гран-при Штирии
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Штирии на стационарной трассе «Ред Булл Ринг». Больше всего голосов получил пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, представляющий Мексику. После неудачной квалификации он стартовал лишь 17-м, но пробился наверх и на последних кругах гонки боролся с таиландским пилотом «Ред Булл» Александером Албоном за четвёртую позицию. В ходе борьбы Перес повредил переднее антикрыло и в итоге перед самым финишем пропустил вперёд Ландо Норриса, став шестым.
На подиум Гран-при Штирии поднялись гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, а также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 10-м месте.
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