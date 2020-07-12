Квят: гонка стала для меня фантастической, я сумел защитить свою позицию
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на 10-м месте в гонке Гран-при Штирии после старта с 13-й позиции.
«Должен сказать, что пусть даже пятница и суббота получились довольно сложными, гонка стала для меня сегодня фантастической. Я выполнил свою работу и довёз машину до финиша, чтобы набрать одно очко, притом что сходов было гораздо меньше, чем на прошлой неделе. Так что я доволен. Всё был хорошо исполнено, и пусть меня часто атаковали, но я сумел защитить свою позицию и к концу гонки даже увеличить отрыв от тех, кто находился позади меня. Давайте теперь думать о Венгрии, ведь этот этап уже совсем скоро», — приводит слова российского гонщика пресс-служба «Альфа Таури».
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