Видео: два обгона Норриса на последнем круге и финиш трёх машин бок о бок

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» опубликовала видеоролик с записью двух эпизодов в концовке Гран-при Штирии. Сначала гонщик коллектива из Уокинга Ландо Норрис опередил канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла в борьбе за шестое место, а затем, уже в самом конце последнего круга, британец прошёл и второго представителя «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, на чьей машине было сломано переднее антикрыло.
После того как Перес пропустил Норриса, он с большим трудом сумел удержать шестое место. Перес, а также Стролл и французский пилот «Рено» Даниэль Риккардо пересекли финишную черту бок о бок, но Перес сделал это чуть раньше соперников.
Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в "твиттере" «Макларена».
- 12 июля 2020
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