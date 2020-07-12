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Видео: два обгона Норриса на последнем круге и финиш трёх машин бок о бок

Видео: два обгона Норриса на последнем круге и финиш трёх машин бок о бок
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» опубликовала видеоролик с записью двух эпизодов в концовке Гран-при Штирии. Сначала гонщик коллектива из Уокинга Ландо Норрис опередил канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла в борьбе за шестое место, а затем, уже в самом конце последнего круга, британец прошёл и второго представителя «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, на чьей машине было сломано переднее антикрыло.

После того как Перес пропустил Норриса, он с большим трудом сумел удержать шестое место. Перес, а также Стролл и французский пилот «Рено» Даниэль Риккардо пересекли финишную черту бок о бок, но Перес сделал это чуть раньше соперников.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в "твиттере" «Макларена».

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