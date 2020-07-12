Видео: разворот Роберта Шварцмана на старте второй гонки Формулы-2
Пресс-служба молодёжной серии Формула-2 опубликовала видеоролик с повтором эпизода из спринтерской гонки второго этапа чемпионата на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг». В видео показан старт гонки и ошибка российского пилота Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана. Россиянин потерял контроль над болидом в первом повороте, после чего машину развернуло и она заглохла. Таким образом, Шварцман, стартовавший с восьмой позиции, сразу выбыл из гонки. Это не помешало Роберту удержать лидерство в общем зачёте, где он опережает на пять баллов Кристиана Лундгора и Каллума Айлотта.
Все права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Шварцман объяснил причины разворота на старте второй гонки Формулы-2
- 12 июля 2020
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:57
-
19:47
-
19:46
-
19:40
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:55
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:39
-
17:27
-
16:59
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:11
-
15:57
-
14:23
-
13:43
-
12:57
-
12:27
-
12:00
Партнерский контент