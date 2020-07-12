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Видео: разворот Роберта Шварцмана на старте второй гонки Формулы-2

Видео: разворот Роберта Шварцмана на старте второй гонки Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Пресс-служба молодёжной серии Формула-2 опубликовала видеоролик с повтором эпизода из спринтерской гонки второго этапа чемпионата на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг». В видео показан старт гонки и ошибка российского пилота Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана. Россиянин потерял контроль над болидом в первом повороте, после чего машину развернуло и она заглохла. Таким образом, Шварцман, стартовавший с восьмой позиции, сразу выбыл из гонки. Это не помешало Роберту удержать лидерство в общем зачёте, где он опережает на пять баллов Кристиана Лундгора и Каллума Айлотта.

Все права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

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