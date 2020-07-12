Райкконен объяснил, почему не смог в конце догнать Квята

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, как для него прошла гонка, в которой он занял 11-е место позади замкнувшего очковую зону Даниила Квята.



«У нас сегодня была вполне достойная машина, наш гоночный темп определённо стал шагом вперёд, так что немного разочаровывает, что мы не смогли побороться за очки. Я потерял много времени на старте, когда пришлось избегать столкновения с двумя „Феррари“. Мне пришлось практически остановиться, машина вошла в режим, препятствующий заглушению мотора, и я не мог из него выйти. В итоге я сумел выбраться на хорошую позицию, но на последних 20 кругах пришлось экономить топливо, из-за чего я не мог атаковать, чтобы догнать Квята.



Считаю, что по чистой скорости мы могли бы попасть в очки, но чуть не хватило. У нас будет ещё один шанс на следующей неделе, так что, надеюсь, там результат окажется лучше», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».