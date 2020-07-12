«Рено» подал официальный протест против легальности «розового «Мерседеса»

Команда Формулы-1 «Рено» подала официальный протест против команды «Рейсинг Пойнт», сообщает пресс-служба серии. Поводом для протеста стало использование командой прошлогодних болидов «Мерседеса».



На предсезонных тестах болид «Рейсинг Пойнт» показал отличную скорость, и некоторые команды выступили с заявлениями, что британский коллектив, по сути, скопировал прошлогодний «Мерседес».



Более того, по мнению многих экспертов, копирование болида было сделано по чертежам немецкого коллектива, что запрещено регламентом. По заявлениям представителей «Рейсинг Пойнт», инженеры копировали болиды «Мерседеса» по фотографиям, что не запрещено регламентом.



Пока неизвестно, основан ли протест «Рено» на новых данных, полученных ими, или команда просто решилась попробовать опротестовать решение «Рейсинг Пойнт», новый болид которых все в паддоке называют «розовым «Мерседесом».