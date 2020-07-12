Албон признал проблемы с темпом и прокомментировал контакт с Пересом

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Штирии.
«Гонка прошла нормально, и четвёртое место принесло команде немало очков, особенно после схода на прошлой неделе. Если говорить обо мне, то я сражался немного дальше, чем хотел бы. Мой гоночный темп не был захватывающим. Я могу отыграть время, и на этой неделе мы поняли машину лучше. Думаю, мы знаем, где можем прибавить. У нас были некоторые проблемы на длинных прямых и в таких типах поворотов, как на этой трассе, но, думаю, Макс и я оба согласны насчёт того, в чём мы можем прибавить.
Ближе к концу гонки Перес был очень быстр. На последнем круге он атаковал меня в четвёртом повороте, но я оставил ему достаточно места. Думаю, он вышел немного широковато, мы соприкоснулись, но избежали аварии, так что всё было в порядке, просто жёсткие гонки.
Теперь у нас есть неделя до Венгрии, чтобы посмотреть, что мы можем сделать. Думаю, будет трудно победить „Мерседес“, ведь мы видели сегодня, что они очень сильны, но мы продолжим атаковать», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
- 12 июля 2020
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