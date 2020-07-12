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Организаторы Гран-при Венгрии опровергли слухи о возможной отмене этапа

Организаторы Гран-при Венгрии опровергли слухи о возможной отмене этапа
Авто / Формула-1 0

Организаторы Гран-при Венгрии назвали необоснованными все опасения в связи с жёсткими карантинными мерами во время проведения этапа чемпионата Формулы-1.

«Кодекс поведения ФИА применяется ко всем участникам с целью проведения сезона Формулы-1 не только в Венгрии, но и во всех других странах, которые посещает семья Формулы-1. Любая обеспокоенность, появившаяся в последние несколько дней относительно санкций в Венгрии, является полностью необоснованной.

Несмотря на то что нынешняя ситуация с пандемией представляет огромные проблемы для всех, Венгрии очень приятно принимать у себя этап Формулы-1, как и в предыдущие 34 раза, так что организаторы делают всё возможное, чтобы устроить 35-й Гран-при Венгрии на традиционно высоком уровне», — гласит заявление организаторов Гран-при Венгрии, которое цитирует RaceFans.

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