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ФИА опечатала тормозные диски «Рейсинг Пойнт» и сравнит их с прошлогодним «Мерседесом»

ФИА опечатала тормозные диски «Рейсинг Пойнт» и сравнит их с прошлогодним «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Протест команды «Рено» на болиды «Рейсинг Пойнт» был признан допустимым, Международная автомобильная федерация запросила часть деталей у «Мерседеса», чтобы сравнить их с аналогичными на болидах «Рейсинг Пойнт».

Речь идёт о тормозных колодках, которые должны проектироваться командами самостоятельно. В случае если подозрения о полной покупке чертежей W10 подтвердятся, тормозные диски также будут соответствовать аналогичным у «Мерседеса».

Пока неизвестно, когда именно пройдёт слушание по этому делу, однако ФИА опечатала детали «Рейсинг Пойнт» для дальнейшей проверки. Следующий этап чемпионата, Гран-при Венгрии, пройдёт с 17 по 19 июля, так что ФИА должна принять решение достаточно быстро.

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