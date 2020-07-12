ФИА опечатала тормозные диски «Рейсинг Пойнт» и сравнит их с прошлогодним «Мерседесом»

Протест команды «Рено» на болиды «Рейсинг Пойнт» был признан допустимым, Международная автомобильная федерация запросила часть деталей у «Мерседеса», чтобы сравнить их с аналогичными на болидах «Рейсинг Пойнт».



Речь идёт о тормозных колодках, которые должны проектироваться командами самостоятельно. В случае если подозрения о полной покупке чертежей W10 подтвердятся, тормозные диски также будут соответствовать аналогичным у «Мерседеса».



Пока неизвестно, когда именно пройдёт слушание по этому делу, однако ФИА опечатала детали «Рейсинг Пойнт» для дальнейшей проверки. Следующий этап чемпионата, Гран-при Венгрии, пройдёт с 17 по 19 июля, так что ФИА должна принять решение достаточно быстро.