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Леклер подставил Феттеля, призёры самостоятельно получили награды. Фото Гран-при Штирии

Формула-1. Гран-при Штирии
Леклер подставил Феттеля, призёры самостоятельно получили награды. Фото Гран-при Штирии
Авто / Формула-1 0

12 июля в Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Формулы-1 Штирии. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который под финиш не сумел сдержать атаки финна на более свежих шинах.

Серхио Перес на последних кругах пытался обойти Александера Албона в споре за четвёртое место, но в итоге повредил переднее антикрыло и на последнем круге выпустил вперёд Ландо Норриса.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 10-м и впервые в сезоне набрал очки, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу 15-м.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 Штирии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Шпильберге.

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