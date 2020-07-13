Леклер подставил Феттеля, призёры самостоятельно получили награды. Фото Гран-при Штирии

12 июля в Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Формулы-1 Штирии. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который под финиш не сумел сдержать атаки финна на более свежих шинах.

Серхио Перес на последних кругах пытался обойти Александера Албона в споре за четвёртое место, но в итоге повредил переднее антикрыло и на последнем круге выпустил вперёд Ландо Норриса.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 10-м и впервые в сезоне набрал очки, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу 15-м.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 Штирии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Шпильберге.