Хэмилтон заявил, что «Феррари» и другие команды делают слишком мало для борьбы с расизмом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что команды Формулы-1 делают слишком мало для борьбы с расизмом.



«Думаю, что в итоге Формула-1 сделала шаг вперёд, но они могут сделать гораздо больше. Я сказал во время видеоконференции в Zoom, что в тот момент, когда Формула-1 вышла вперёд и сказала, что она против расизма, „Мерседес“ сделал то же самое. Но другие команды никак на это не отреагировали.



Пока мы могли видеть, как механики „Ред Булл“ преклоняют на колени, и, думаю, это здорово. Но если посмотреть, например, на „Феррари“, в которой работают тысячи людей, я не слышал ничего о том, считает ли „Феррари“ себя ответственной за происходящее и собираются ли они что-то делать для своего будущего.



Нам нужно, чтобы ФИА и Формула-1 вели за собой более активно и говорили командам о том, что нужно сплотиться. Многие люди не знают, в чём проблема. Многие её просто отрицают. Это и была причина, по которой я собрал специальную комиссию. У каждого своё мнение, но я хочу докопаться до сути. Наша цель — искоренить проблему», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.