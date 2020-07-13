Красивый прорыв Норриса на финальных кругах Гран-при Штирии. Видео с машины Ландо

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с записью двух финальных кругов Гран-при Штирии с бортовой камеры болида Ландо Норриса. Сначала гонщик коллектива из Уокинга воспользовался борьбой канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и австралийского представителя «Рено» Даниэля Риккардо и опередил последнего. На последнем круге он прошёл и Стролла в борьбе за шестое место, а затем, уже в самом конце круга, британец прошёл и второго представителя «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, на чьей машине было сломано переднее антикрыло. При этом на видео можно услышать инструкции от гоночного инженера Норриса.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.