В «Преме» взяли на себя часть вины за разворот Шварцмана

Итальянская команда Формулы-2 «Према» рассказала, что отчасти сама виновата в ошибке российского пилота Роберта Шварцмана на старте спринтерской гонки в Австрии. Болид россиянина развернуло в первом повороте, после чего его машина заглохла.
«Стоит отметить, что дело было не только в ошибке гонщика. На исход инцидента повлияла маленькая проблема перед гонкой с настройками», — отмечается в пресс-релизе «Премы».
Ранее сам пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» прокомментировал эпизод следующим образом: «Я чувствую себя очень виноватым перед командой, поскольку мы наверняка должны были набрать хорошие очки. К сожалению, я не прошел первый поворот, допустив ошибку. Возможно, я слишком сильно нажал на газ, когда шины еще оставались достаточно холодными. И всё произошло в одно мгновение. Я попробовал снова выжать сцепление, но было уже поздно».
- 13 июля 2020
-
00:47
-
00:45
- 12 июля 2020
-
23:43
-
22:27
-
21:37
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:57
-
19:47
-
19:46
-
19:40
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:55
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:39
-
17:27
-
16:59
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:11
-
15:57