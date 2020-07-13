В «Преме» взяли на себя часть вины за разворот Шварцмана

Итальянская команда Формулы-2 «Према» рассказала, что отчасти сама виновата в ошибке российского пилота Роберта Шварцмана на старте спринтерской гонки в Австрии. Болид россиянина развернуло в первом повороте, после чего его машина заглохла.



«Стоит отметить, что дело было не только в ошибке гонщика. На исход инцидента повлияла маленькая проблема перед гонкой с настройками», — отмечается в пресс-релизе «Премы».



Ранее сам пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» прокомментировал эпизод следующим образом: «Я чувствую себя очень виноватым перед командой, поскольку мы наверняка должны были набрать хорошие очки. К сожалению, я не прошел первый поворот, допустив ошибку. Возможно, я слишком сильно нажал на газ, когда шины еще оставались достаточно холодными. И всё произошло в одно мгновение. Я попробовал снова выжать сцепление, но было уже поздно».

Видео: разворот Роберта Шварцмана на старте второй гонки Формулы-2