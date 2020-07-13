Хэмилтон выигрывал хотя бы одну гонку за сезон на протяжении последних 14 лет

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, одержав победу на Гран-при Австрии, поставил удивительный рекорд. Хэмилтон стал пилотом, который выигрывал хотя бы одну гонку в сезоне на протяжении 14 лет подряд.
При этом первая победа Хэмилтона случилась в первом же его сезоне. Таким образом, Хэмилтон не провёл ни одного года без побед в Формуле-1.
Подобное достижение принадлежит Михаэлю Шумахеру — он выигрывал хотя бы одну гонку в сезоне на протяжении 15 лет кряду, однако в первый свой сезон (который, к слову, был неполным), Михаэль Шумахер побед не одерживал.
Что касается Хэмилтона, то наибольшее число побед Льюис одержал в 2014, 2018 и 2019 годах — по 11 побед за сезон. Наименьшее количество побед — в 2013 году, лишь один успех на Гран-при Китая.
- 13 июля 2020
-
00:47
-
00:45
- 12 июля 2020
-
23:43
-
22:27
-
21:37
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:57
-
19:47
-
19:46
-
19:40
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:55
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:39
-
17:27
-
16:59
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:11
-
15:57