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Хэмилтон выигрывал хотя бы одну гонку за сезон на протяжении последних 14 лет

Хэмилтон выигрывал хотя бы одну гонку за сезон на протяжении последних 14 лет
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, одержав победу на Гран-при Австрии, поставил удивительный рекорд. Хэмилтон стал пилотом, который выигрывал хотя бы одну гонку в сезоне на протяжении 14 лет подряд.

При этом первая победа Хэмилтона случилась в первом же его сезоне. Таким образом, Хэмилтон не провёл ни одного года без побед в Формуле-1.

Подобное достижение принадлежит Михаэлю Шумахеру — он выигрывал хотя бы одну гонку в сезоне на протяжении 15 лет кряду, однако в первый свой сезон (который, к слову, был неполным), Михаэль Шумахер побед не одерживал.

Что касается Хэмилтона, то наибольшее число побед Льюис одержал в 2014, 2018 и 2019 годах — по 11 побед за сезон. Наименьшее количество побед — в 2013 году, лишь один успех на Гран-при Китая.

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