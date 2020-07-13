Вольф отреагировал на то, что не все пилоты встали на колено перед Гран-при Штирии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своём отношении к тому факту, что не все пилоты преклонили колено во время акции перед стартом Гран-при Штирии.

«Думаю, мы должны быть беспристрастны. Никто из пилотов, даже те, что остаются стоять во время акций, не являются расистами. Мы должны уважать взгляды каждого. Просто в текущей ситуации следует исходить из того, что не быть расистом недостаточно, если вы продолжаете молчать. Не хочу судить никого, потому что мы можем не знать настоящих мотивов. Возможно, пилоты не преклоняют колено, но делают что-то хорошее в другие моменты.

Наша команда перекрасила болид в чёрный цвет, но это только начало истории. Мы хотим продолжить деятельность в этом направлении и внедрить реальную программу по увеличению числа сотрудников из разных меньшинств в нашей команде», — приводит слова Вольфа Sky Sports.