Перес прокомментировал столкновение с Албоном на Гран-при Штирии

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что не сожалеет о своём манёвре в борьбе за четвёртую позицию с представителем «Ред Булл» Александером Албоном на Гран-при Штирии. В результате атаки мексиканец повредил переднее антикрыло и потерял темп.



«Думаю, у меня получился классный прорыв, отличный темп машины, команда реализовала фантастическую стратегию. Нам удалось подняться относительно стартовой позиции до пятого места. Практически до четвёртого…

Я очень сильно давил на Албона. У меня не было никакой возможности для атаки, кроме той, когда решился пройти его. К сожалению, я выбрал неправильный угол – слишком рано вывернул руль и открыл газ. В итоге переднее антикрыло было сломано. И мне очень повезло, что я потерял только одну позицию из-за инцидента.



Но я должен был попробовать этот манёвр, особенно когда у нас был такой темп. Это была единственная возможность, которая, к сожалению, не сработала.

Думаю, что мы сделали довольно хороший шаг по сравнению с первым уик-эндом. Болид во многих областях получил обновления. Мы полностью изменили концепцию», — заявил Перес в эфире Sky Sports.