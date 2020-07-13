Чандхок – о борьбе с расизмом: преклонять колено важно

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок выразил мнение, что всем пилотам «Королевских гонок» следует преклонять колено перед стартом Гран-при, если они хотят показать своё стремление решить проблему расизма.



«С точки зрения некоторых пилотов, которые решили не преклонять колено, речь идёт о личном выборе. Но если бы я был там, то поучаствовал в акции. Думаю, это действительно важно, ведь у пилотов Формулы-1 есть платформа. 20 звёзд гонок. Их голоса имеют вес у болельщиков и в странах, которые они представляют.



Полагаю, этим и руководствовался Льюис. Он хочет использовать свой голос для поддержки. И я думаю, что оставшиеся 19 гонщиков, 10 боссов команд и другие люди с высоким авторитетом в паддоке способны влиять на изменения в не меньшей степени. Льюис призывает людей сказать, что недостаточно просто не быть расистами. Он просит людей быть активно настроенными в борьбе с неравенством. Эти изменения должны коснуться в том числе и паддока Ф-1.

Это ключевой момент. Дело не в том, чтобы говорить о проблеме, а в единстве действий. Преклонять колено важно. Это знак поддержки и символ, но так же и способ активировать другие действия. Изменения не произойдут через неделю или через месяц. У Ф-1 есть масштабный план по работе в этом направлении», — приводит слова Чандхока Sky Sports.