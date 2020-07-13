Хорнер вступился за Албона после того, как пилота раскритиковали за слабую гонку

Пилот «Ред Булл» Александер Албон на Гран-при Штирии сильно уступал в скорости своему напарнику Максу Ферстаппену, за что после гонки получил изрядную порцию критики. Однако руководитель команды Кристиан Хорнер решил защитить своего подопечного.

«У Алекса была гонка из двух половин. В первой он испытывал проблемы, а на втором отрезке пилотировал очень хорошо. Мы должны вместе с ним понять причины. Нужно помочь ему чувствовать себя комфортно в машине с большим количеством топлива.

Во второе части гонки у него был хороший темп. Он отлично боролся с Пересом и в тот момент был на три или четыре десятых быстрее, чем Валттери Боттас на «Мерседесе», у которого были свежие шины», — приводит слова Хорнера GrandPX.