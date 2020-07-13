Боттас работает над новым стилем пилотажа, который должен помочь ему опередить Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что работает над новым стилем пилотажа, который позволит ему прибавить в медленных поворотах. За счёт этого он рассчитывает опередить напарника Льюиса Хэмилтона, в особенности на трассах вроде «Хунгароринга», где пройдёт следующий этап Формулы-1.



«Было очень приятно видеть, что я смог стать лучше. На «Ред Булл Ринге» не было поворотов, в которых мой напарник опережал бы меня по темпу в гонке. В прошлом году я бы не смог это сделать. А на следующей неделе всё должно быть ещё лучше. Льюис всегда был силён на последнем секторе трассы в Будапеште, в то время как у меня возникали небольшие трудности. Теперь же у меня только одна цель на следующие выходные», — приводит слова Боттаса GrandPX.

Также Валттери рассказал, благодаря чему ему удалось преобразиться и хорошо выступить на старте нынешнего сезона.



«Многие пилоты могут чувствовать то же самое, так как у нас было очень много времени, чтобы подзарядить батарейки. Я испытываю невероятный прилив энергии. Многое произошло в моей личной жизни с конца прошлого сезона. Так что я чувствую себя хорошо и уверенно.

Во второй гонке в Австрии у меня также был хороший темп, поэтому я думаю, что боролся бы за победу, если бы стартовал с более выгодной позиции», — добавил Боттас.