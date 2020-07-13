«Мерседес» в ближайшее время объявит о новом контракте с Боттасом

Команда Формулы-1 «Мерседес» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта со своим пилотом Валттери Боттасом, утверждает итальянская версия Motorsport. Действующее соглашение с финном истекает в конце 2020 года, и ходило множество слухов о его замене.



Одним из кандидатов на место Боттаса являлся пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который также входит в программу «Мерседеса». Однако из-за пандемии коронавируса сезон в «Королевских гонках» будет сокращён, что не позволит молодому британцу получить необходимый опыт и накат. Вариант с приглашением Расселла по-прежнему актуален, но это произойдёт не раньше 2022 года.

Также, по версии Motorsport, важную роль в решении подписать новый контракт с Валттери сыграл тот факт, что «Мерседесу» не удалось пристроить Боттаса в «Рено». Французы предпочли позвать Фернандо Алонсо.

Отмечается, что после заключения соглашения с Боттасом «Мерседес» подтвердит новые контракты с Тото Вольфом и Льюисом Хэмилтоном.