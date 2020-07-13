«Феррари» привезёт очередные новинки на Гран-при Венгрии и готовит узкий нос

Инженеры «Феррари» продолжают готовить обновления для болида SF1000. Очередная порция новинок должна дебютировать на Гран-при Венгрии, утверждает итальянская редакция Motorsport. Сейчас усилия инженеров направлены на решение проблемы с недостаточной максимальной скоростью итальянских болидов на прямых. Согласно одной из версий, машины тормозит конструкция системы охлаждения, создающая дополнительное сопротивление воздуха. Кроме того нынешний вариант системы недостаточно эффективно отводит горячий воздух. Ожидается, что на венгерском этапе «Феррари» протестирует другое расположение радиаторов.



Что касается последующих обновлений, то, вероятно, к Гран-при Великобритании «Феррари» подготовит новый узкий нос, моду на который в Формуле-1 задал «Мерседес». Считается, что «Феррари» продувает узкий нос в аэродинамической трубе уже с февраля.



В настоящий момент более традиционный дизайн с широким носом помимо «Феррари» сохраняют только её клиенты «Хаас» и «Альфа Ромео», а также «Уильямс».

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