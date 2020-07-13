Цареградцев показал работу над новой машиной для RDS

Красноярский дрифтер Аркадий Цареградцев показал ход работы над новым проектом, который готовится к сезону RDS GP 2020 года. Вместо Nissan Skyline GT-R R34 по прозвищу BadAss, на котором пилот выступал в последние годы, будет построен дрифт-кар на базе купе Nissan 370Z.

«Итак, прямо — едет, боком — скользит, вид — имеет, технически — вышка, газ в пол нажать разрешили один раз. Офигел? Офигел! Дальше: ролик, настройка, обвес, ливрея — и мчать в светлое будущее! То, что получилось, видно по моим щам! Они очень довольные! Спасибо всей моей команде, вы лучшие!» — написал Цареградцев на своей странице в «Инстаграме».

Судя по снимкам, дрифтер работает над автомобилем на трассе «Сочи автодром», которая традиционно принимает Гран-при России Формулы-1 и финальный этап RDS GP.