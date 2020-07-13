Цареградцев показал работу над новой машиной для RDS

Красноярский дрифтер Аркадий Цареградцев показал ход работы над новым проектом, который готовится к сезону RDS GP 2020 года. Вместо Nissan Skyline GT-R R34 по прозвищу BadAss, на котором пилот выступал в последние годы, будет построен дрифт-кар на базе купе Nissan 370Z.
«Итак, прямо — едет, боком — скользит, вид — имеет, технически — вышка, газ в пол нажать разрешили один раз. Офигел? Офигел! Дальше: ролик, настройка, обвес, ливрея — и мчать в светлое будущее! То, что получилось, видно по моим щам! Они очень довольные! Спасибо всей моей команде, вы лучшие!» — написал Цареградцев на своей странице в «Инстаграме».
Судя по снимкам, дрифтер работает над автомобилем на трассе «Сочи автодром», которая традиционно принимает Гран-при России Формулы-1 и финальный этап RDS GP.
- 13 июля 2020
-
21:00
-
20:25
-
19:41
-
18:22
-
18:00
-
17:10
-
16:36
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
15:58
-
15:04
-
14:44
-
14:34
-
14:15
-
13:34
-
13:21
-
13:05
-
11:35
-
10:53
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:25
-
08:57
-
00:51
-
00:47
-
00:45
- 12 июля 2020
-
23:43
-
22:27
-
21:37
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:35